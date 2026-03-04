“Voglio pensarti che corri libero tra gli angeli”: i messaggi dei bambini ai funerali di Domenico

È una partecipazione enorme quella dei napoletani al dolore della famiglia di Domenico Caliendo: a partire dalle 11 di questa mattina, prima che la bara arrivasse al Duomo di Nola per la camera ardente e poi per i funerali, previsti alle 15, la piazza e il sagrato erano gremiti di persone, che hanno depositato fiori e messaggi all'esterno della cattedrale e, poi, si sono avvicendati per tributare un omaggio al feretro. Tra i tanti messaggi presenti ci sono anche tanti pensieri di bambini, di poco più grandi di Domenico, che hanno voluto partecipare all'ultimo saluto. "Ti immagino che corri tra gli angeli" si legge su uno dei biglietti all'esterno.

La letterina di un altro bambino, poi, è stata posizionata anche sulla bara bianca: "Ti voglio bene, troverai tanti angeli che giocheranno con te". All'esterno della chiesa, inoltre, è stato posizionato anche uno striscione degli ultras del Napoli: "Tutto il resto non ha alcun senso, che nulla resti impunito. Il tuo ricordo in eterno mai sbiadito!".

L'avvocato della famiglia presenta esposto all'Ordine per due medici

Fuori la cattedrale di Nola, poi, c'è stato anche un momento di confronto tra i giornalisti presenti e il legale della famiglia Caliendo, l'avvocato Francesco Petruzzi, che ha dichiarato agli astanti di aver presentato un esposto all'Ordine dei Medici per due dei chirurghi indagati per la morte di Domenico: si tratta dei cardiochirurghi Guido Oppido, che ha eseguito il trapianto di cuore al Monaldi di Napoli e Gabriella Farina, che invece ha eseguito l'espianto dell'organo all'ospedale di Bolzano.