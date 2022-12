Frana a Ischia, le news di oggi in diretta: arrivano gli sciacalli, nuove colate di fango stanotte ma niente danni

Notte di maltempo a Ischia, con forti temporali, fulmini, vento e pioggia. Nuove colate di fango sono cadute per le strade di Casamicciola dal Monte Epomeo, ma non si segnalano danni, oggi, domenica 4 dicembre 2022. La zona rossa individuata venerdì, dove vivono circa 1.100 persone, è stata quasi totalmente sgomberata. Delle 54 famiglie che non volevano andare via, 44 sono state convinte a lasciare i loro appartamenti e ne restano solo una decina.

Lo sgombero si è reso necessario per l'allerta meteo di colore giallo che ha interessato la Campania, e quindi anche l'isola di Ischia, prorogata fino alle 16 di oggi, domenica 4 dicembre. Mentre resta alto il rischio degli sciacalli, sui quali monitorano attentamente tutte le forze dell'ordine.

Intanto, nella zona di via Celario a Casamicciola, quella più devastata dall'alluvione dello scorso 26 novembre, si continua a scavare per trovare l'ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone, 31 anni: ieri è stata ritrovata la sua automobile, sepolta dal fango, sul tetto della sua abitazione. Gli ultimi corpi, quelli di Gianluca Monti, della moglie Valentina Castagna e di Salvatore Impagliazzo, sono stati recuperati lo scorso 1 dicembre, facendo salire il bilancio delle vittime della frana a 11.

