Una discussione per motivi di viabilità è degenerata in una furibonda lite, con un 22enne che alla fine è finito in ospedale per le percosse subite, una macchina sfasciata ed altre sette persone denunciate dai carabinieri. La vicenda è accaduta a Barano d'Ischia, sull'Isola Verde del Golfo di Napoli. Solo l'intervento dei militari dell'Arma, intervenuti dopo che alcuni amici della vittima li avevano chiamati sul posto, ha evitato conseguenze peggiori, impedendo anche la fuga dei sette.

Il tutto è iniziato attorno alle 22 di ieri sera, mercoledì 18 febbraio, quando due automobili hanno compiuto una manovra azzardata nel sorpassare una terza auto, con alla guida un 22enne. Poco dopo, le tre vetture si sono incrociate di nuovo, ed il ragazzo li ha invitati così ad andare più piano ed a guidare in maniera più sicura: ma i sette, divisi delle due automobili, non hanno "gradito" il consiglio. Scesi dalle vetture, hanno letteralmente assalito l'automobile del giovane, sfasciandola e aggredendo anche il giovane stesso, preso a calci e pugni. Gli amici del giovane aggredito hanno chiamato così subito i carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno fermato i sette. Si tratta di giovani tra i 21 ed i 36 anni, tutti identificati e denunciati per lesioni personali aggravate e danneggiamento. La vittima è stata invece portata nell'ospedale di Lacco Ameno per le ferite riportate e dove è tenuto in osservazione dai medici. I sette denunciati, inoltre, sono stati anche multati perché in strada senza autorizzazione durante l'orario di coprifuoco, e dunque in violazione delle norme anti-contagio, mentre per uno di loro è scattata anche la denuncia, oltre al resto, per porto abusivo di armi: nella sua automobile, infatti, è stato ritrovato un coltello a serramanico con una lama di dieci centimetri.