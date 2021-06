Momenti di paure nella serata di ieri, mercoledì 23 giugno, a Eboli, cittadina della Piana del Sele, nella provincia di Salerno, dove un ristorante nel cuore della città, nella centralissima piazza Calò, è stato devastato da sei individui, sulle cui tracce sono le forze dell'ordine. Da quanto si apprende, pare che gli autori del raid, poco prima, avessero discusso con il proprietario del locale, un ristorante etnico della città: qualche minuto dopo, in sei si sono presentati nell'esercizio e lo hanno sfasciato, gettando nel panico clienti e residenti che hanno assistito alla scena, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del raid ai danni del ristorante.

Il sindaco di Eboli chiede più controlli

Sulla vicenda è intervenuto anche Damiano Cardiello, il sindaco di Eboli, che ha chiesto più controlli in strada delle forze dell'ordine. Su Facebook il primo cittadino, che ha pubblicato anche una foto in cui si vedono i danni inflitti a una vetrina del ristorante, ha scritto: "È allarme sicurezza. Stanotte stava per scappare il morto. In pieno centro si è consumata una notte di violenza inaudita. Il Commissario deve battere i pugni e chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Le forze dell'ordine devono assolutamente garantire maggiori controlli. La popolazione è spaventata e l'allarme sociale è aumentato".