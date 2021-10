Litiga per un posto auto, ragazza ferita con tre coltellate a Marano Una ragazza di 34 anni è stata ferita con tre coltellate a Marano, in provincia di Napoli, durante un litigio che sarebbe nato per un posto auto; sarebbe stata aggredita da alcuni parenti di una persona con cui aveva avuto una discussione. La donna è stata ricoverata nell’ospedale di Pozzuoli, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una ragazza di 34 anni, residente nella provincia di Napoli, è stata ferita con tre coltellate durante quella che sembra una lite per un posto auto conteso; soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 118, è stata accompagnata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre, intorno alle 16, in via Campana, nel tratto che ricade nel popoloso comune di Marano di Napoli. La donna è stata raggiunta da tre fendenti, uno dei quali all'osso sacro.

Sul posto e in ospedale sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che hanno avviato le indagini; accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica e per risalire all'identità del responsabile, che potrebbe avere agito anche col supporto di altre persone. Al momento l'ipotesi che sembra emergere dai primi elementi è che si sia trattato dell'epilogo di un litigio, nato da una banale discussione per un parcheggio. La vittima avrebbe discusso con una persona e successivamente sarebbe stata aggredita da alcuni parenti di questa, uno dei quali armato di un coltellino. I militari in queste ore stanno ascoltando anche alcuni residenti, che potrebbero avere assistito alla scena.

La vicenda ricorda quella di Maurizio Cerrato, il 61enne ucciso con una coltellata al petto ad aprile a Torre Annunziata (Napoli): l'uomo, custode degli Scavi di Pompei, era intervenuto in difesa della figlia che stava litigando con alcune persone perché aveva parcheggiato in un tratto di strada che una famiglia del posto aveva "requisito" facendone il proprio parcheggio privato.