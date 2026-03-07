napoli
Un’altra aggressione col coltello su un bus durante una lite tra passeggeri, arrestato un 28enne a Marano di Napoli

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il 28enne e hanno sequestrato un coltello con la lama lunga 22 centimetri.
A cura di Valerio Papadia
Nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 marzo, i carabinieri sono intervenuti a Marano, nella provincia di Napoli, per la segnalazione di una lite tra due passeggeri. I militari dell'Arma sono stati allertati dal conducente, che si è visto costretto a fermare il mezzo in via San Rocco: poco prima, infatti, tra due cittadini extracomunitari era nata una discussione, al culmine della quale uno di loro aveva estratto un coltello e minacciato l'altro, generando il panico tra i tanti passeggeri che si trovavano a bordo in quel momento.

I carabinieri della compagnia di Marano, una volta sul posto, hanno rintracciato l'uomo che ha brandito il coltello: si tratta di un 28enne del Gambia, che è stato arrestato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, aggravato dalla presenza su un mezzo pubblico; l'uomo è stato portato nel Tribunale di Napoli Nord per il rito direttissimo. Il coltello utilizzato dal 28enne, con una lama di 22 centimetri, è stato sequestrato. È la seconda aggressione in poche ore dopo il drammatico accoltellamento a Napoli, in via Simone Martini al Vomero, vittima una avvocatessa pugnalata senza alcun motivo da uno squilibrato.

