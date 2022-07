Litiga con un giovane e lo accoltella al fianco: ultraottantenne denunciato in Irpinia Rintracciato dai carabinieri, l’ultraottantenne è stato denunciato a piede libero per lesioni e minacce; il giovane ferito non è in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Una banale discussione, una lite per futili motivi, ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Rotondi, cittadina della provincia di Avellino, dove un uomo ultraottantenne del posto ha accoltellato un giovane al fianco. Ancora poco chiari i motivi della lite e l'esatta dinamica di quanto accaduto: da una prima ricostruzione, nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 luglio, nel centro della cittadina della Valle Caudina, al culmine di un alterco con un giovane del posto, l'ultraottantenne ha impugnato un coltello da cucina e gli ha sferrato un fendente al fianco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane uomo all'ospedale Rummo di Benevento: il fendente non avrebbe leso organi vitali e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto dell'aggressione sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, impegnati in un servizio di perlustrazione in zona: i militari dell'Arma hanno individuato l'anziano, che è stato identificato e poi denunciato in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, con le accuse di lesioni e minacce. Ai carabinieri anche il compito di ricostruire con precisione i motivi dietro la lite scoppiata tra i due uomini in strada, che hanno portato l'ultraottantenne ad accoltellare il giovane.