Litiga con la zia e le rompe la testa con una chiave inglese: arrestata a Casavatore La lite sarebbe nata per motivi economici; la vittima è stata operata d'urgenza, è in prognosi riservata nell'ospedale di Frattamaggiore.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una 44enne napoletana è stata arrestata questa mattina dai carabinieri a Casavatore, in provincia di Napoli: durante un litigio avrebbe colpito alla testa la zia di 66 anni usando una chiave inglese; la vittima è stata portata in gravi condizioni nell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

L'aggressione è avvenuta questa mattina, 22 giugno, nel comune del Napoletano; stando a quanto ricostruito dai carabinieri la discussione sarebbe nata per motivi economici. I militari della stazione di Casavatore e della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria sono intervenuti in via Circumvallazione Esterna, dove era stata segnalata una lite in famiglia. Lì hanno accertato che la 44enne, dopo aver colpito la parente e averla ferita gravemente, si era dileguata. La 66enne è stata accompagnata in codice rosso all'ospedale di Frattamaggiore, dove è stata ricoverata in prognosi riservata e operata.

Nel frattempo i carabinieri si sono occupati delle ricerche, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, e nel giro di poco tempo sono riusciti a rintracciare la nipote; la donna, arrestata con l'accusa di tentato omicidio, è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio.