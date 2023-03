Litiga con la moglie, arriva la Polizia: in auto aveva una pistola e due caricatori I poliziotti intervengono per una lite tra marito e moglie, ma scoprono che l’uomo ha in macchina anche pistola e caricatori: l’arma rubata nel 2012 a Bergamo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sono intervenuti per una lite tra marito e moglie, ma hanno scoperto che l'uomo fosse anche armato di pistola e due caricatori: i poliziotti del Commissariato San Carlo di Napoli hanno così denunciato l'uomo, la cui pistola è risultata anche essere stata rubata nel 2012 a Bergamo. Si indaga ora per capire come ne sia entrato in possesso: la moglie sta bene, nonostante la violenta lite avvenuta poco prima. Tutto è accaduto la scorsa notte, nella Giornata Internazionale della Donna.

L'intervento dopo la segnalazione di un uomo armato e di una lite in corso

La Centrale Operativa della Polizia di Stato ha ricevuto una segnalazione di una lite in corso e di una persona armata: giunti sul posto, hanno trovato un uomo di 50 anni, napoletano e con precedenti di polizia, che ha spiegato loro di aver avuto un diverbio con la moglie per futili motivi. I poliziotti però hanno preferito verificare tutte le circostanze, e da un controllo supplementare alla vettura dell'uomo sono saltati fuori prima una pistola modello Beretta calibro 9, poi due caricatori da 18 cartucce dello stesso carico. Gli agenti hanno chiesto spiegazioni al 50enne, ma questi non ha saputo giustificarne la provenienza.

Il sequestro dell'arma e la denuncia per l'uomo

A quel punto è scattato il sequestro dell'arma che, da controlli approfonditi, è risultata essere stata rubata nel 2012 nella provincia di Bergamo. Sequestrati anche i caricatori. Per il 50enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, è stato quindi denunciato a piede libero: deve rispondere di ricettazione e detenzione abusiva di armi davanti all'Autorità Giudiziaria.