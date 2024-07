video suggerito

Litiga con la compagna e la accoltella al collo: 47enne denunciata e allontanata da casa Accade a San Felice a Cancello, nel Casertano. La donna ha colpito la compagna con un fendente al collo: è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una lite per futili motivi è sfociata nel sangue a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, dove una donna di 47 anni ha accoltellato la compagna, una 53enne. La vicenda risale al tardo pomeriggio di ieri, martedì 30 luglio: allertati da alcuni vicini, i carabinieri della locale stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Maddaloni, sono intervenuti nell'abitazione delle due donne. Qui, i militari hanno trovato la 53enne con una evidente ferita da arma da taglio al collo, allertando immediatamente i sanitari del 118: la donna è stata trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta; non è in pericolo di vita.

In ospedale, la vittima ha formalizzato una denuncia per l'aggressione subita nei confronti della compagna. Nell'appartamento, i carabinieri hanno così ricostruito quanto accaduto e hanno bloccato la responsabile, sequestrando anche l'arma, un coltello da cucina di 20 centimetri, che la 47enne ha utilizzato per ferire la compagna. Accompagnata in caserma, la donna è stata denunciata a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate ed è stata allontanata dalla casa familiare con provvedimento d'urgenza.