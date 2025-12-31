Litiga con il vicino di casa e lo accoltella al volto: donna di 31 anni arrestata a Giugliano

La lite si è verificata nella serata di ieri, 30 dicembre, alla periferia di Giugliano, nella provincia di Napoli. La donna ha aggredito il vicino con un coltello di 33 centimetri.

Il coltello utilizzato per l’aggressione

Poteva finire in tragedia la lite verificatasi nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove una donna ha accoltellato il proprio vicino di casa ed è stata arrestata dalla Polizia di Stato. Mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, i poliziotti del commissariato Giugliano-Villaricca, a seguito di una nota pervenuta alla Centrale Operativa, sono intervenuti in uno stabile in via Nullo, alla periferia di Giugliano, dove era segnalata una lite condominiale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza dei sanitari del 118, intenti a soccorrere un uomo, e hanno così contestualmente accertato che, poco prima, il ferito era stato ferito al volto con un coltello dalla sua vicina di casa, con la quale aveva avuto una lite per futili motivi.

L'uomo aggredito con un coltello di 33 centimetri

Gli agenti hanno immediatamente individuato e bloccato la responsabile dell'aggressione: si tratta di una donna di 31 anni, che è stata tratta in arresto con l'accusa di lesioni personali aggravate. I poliziotti hanno proceduto, poi, a sequestrare anche il coltello utilizzato per l'aggressione, lungo complessivamente 33 centimetri.