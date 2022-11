Litiga con il padre e lo accoltella: arrestata una 40enne nel Salernitano È accaduto a Nocera Inferiore: in casa della 40enne, i carabinieri hanno trovato anche 190 grammi di marijuana occultati tra gli effetti personali.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nel corso di una banale lite in famiglia, ha accoltellato il padre: una donna di 40 anni è stata così arrestata a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. I carabinieri del Comando Stazione di Nocera Superiore, dopo una segnalazione del 112 fatta proprio dal padre della donna, sono intervenuti nell'abitazione dove si è verificata la lite e la conseguente aggressione, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per l'uomo.

La donna spacciava droga: trovata in possesso di 190 grammi di marijuana

La droga sequestrata alla 40enne

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno individuato la 40enne, che nel frattempo si era allontanata dall'abitazione, e l'hanno bloccata: i carabinieri hanno così proceduto alla perquisizione dell'abitazione rinvenendo, tra gli effetti personali della donna, 190 grammi di marijuana. Per la 40enne è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il tentato omicidio del padre.

La 40enne ha aggredito il padre con un coltello di 27 centimetri

Per la donna si sono aperte le porte della casa circondariale femminile di Salerno, dove è stata portata in attesa di giudizio. I carabinieri hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione della 40enne e dell'arma utilizzata per l'aggressione, un coltello di 27 centimetri.