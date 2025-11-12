Litiga con il compagno e lo accoltella più volte: 35enne grave a Santa Maria Capua Vetere

Immagine di repertorio

Una furiosa lite domestica è sfociata nel sangue a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, dove una donna di 40 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver accoltellato il compagno. Nella giornata di ieri, martedì 11 novembre, i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti nell'abitazione di una coppia, dove era stata segnalata una lite: sul posto, i militari dell'Arma hanno appreso che la donna – una 40enne di origini marocchine -, al culmine dell'alterco, ha impugnato un coltello da cucina con una lama lunga 20 centimetri e ha colpito ripetutamente il compagno – un connazionale di 35 anni – provocandogli diverse ferite, tra cui una al torace.

L'uomo è stato operato: è in pericolo di vita

Soccorso dai sanitari del 118, il 35enne è stato trasportato al più vicino ospedale: l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a causa delle ferite riportate e si trova ora ricoverato in pericolo di vita. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'aggressione sarebbe scaturita da motivi di gelosia: al termine dell'intervento dei militari dell'Arma, la 40enne è stata tratta in arresto con l'accusa di tentato omicidio ed è stata portata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.