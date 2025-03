video suggerito

Litiga con i parenti e li pugnala con le forbici: orrore a Capodimonte Violenta aggressione familiare a Capodimonte, al centro di Napoli. Arrestato un 39enne napoletano dalla polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Litiga con i familiari e li pugnala con un paio di forbici. Orrore a Capodimonte, quartiere del centro storico di Napoli, dove un uomo napoletano di 39 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, domenica mattina avrebbe aggredito per futili motivi i propri parenti, picchiandoli con calci e pugni e poi ferendoli anche con un paio di forbici. Sul posto è arrivata subito la Polizia di Stato, che dopo aver constatato l'accaduto, ha arrestato il 39enne che poi è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Lite familiare domenica mattina a Capodimonte finisce in aggressione

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, domenica mattina, mentre la famiglia si trovava nella casa di Capodimonte, sarebbe scoppiata improvvisamente una violenta lite familiare. Le grida hanno allertato tutto il vicinato. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato erano impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, quando sono stati raggiunti dalla segnalazione del litigio arrivata dalla locale Sala Operativa. I poliziotti, a quel punto, si sono fiondati nell'appartamento.

Giunti sul posto, hanno notato il 39enne in forte stato confusionale ed in quei frangenti sono stati avvicinati dai familiari del 39enne che presentavano delle ferite. I parenti hanno poi spiegato ai poliziotti che l’uomo, poco prima, per futili motivi, li aveva aggrediti con calci, pugni e con un paio di forbici. Queste ultime sono state successivamente rinvenute sul pianerottolo dell’appartamento. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.