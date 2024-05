video suggerito

Litiga col vicino per il parcheggio e gli spara due colpi di pistola con un’arma modificata Polizia e Carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 33enne napoletano: è accusato di avere sparato a un vicino di casa, senza colpirlo, nel quartiere Poggioreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe litigato con un vicino di casa per un parcheggio conteso nel garage dell'edificio dove abitano entrambi, avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe sparato due colpi: il primo non andato a segno per un malfunzionamento dell'arma, il secondo per l'intervento di una terza persona. Dovrà rispondere di tentato omicidio un 33enne di Poggioreale, nel centro di Napoli, rintracciato da Polizia e Carabinieri nel quartiere Ponticelli.

I fatti sono avvenuti nei pressi dell'edificio dove abitano l'indagato e il vicino di casa, un 36enne. Al centro della discussione ci sarebbe stato l'utilizzo del posto auto: entrambi volevano parcheggiare lì. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine l'indagato non si sarebbe fatto scrupoli ad usare la pistola e solo per un caso le pallottole non sono andate a segno; l'arma, successivamente recuperata, si è rivelata essere una scacciacani calibro 8 modificata per sparare dei proiettili veri.

Dopo aver esploso i due colpi il 33enne si sarebbe rapidamente allontanato. Oltre che per tentato omicidio, l'indagato, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato anche per detenzione abusiva di armi, detenzione di arma clandestina, ricettazione, minacce aggravate e violenza privata.