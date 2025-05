video suggerito

Lite tra giovanissimi in piazza Dante: 14enne accoltellato, individuato minorenne Un minorenne è stato individuato nel corso delle indagini sul ferimento di un 14enne, accoltellato nella notte in piazza Dante, nel centro di Napoli; l'aggressione sarebbe avvenuta durante un litigio.

A cura di Nico Falco

La Polizia di Stato ha individuato il presunto autore del ferimento di un 14enne, accoltellato nella notte in piazza Dante, nel centro di Napoli; sulla vicenda sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica ma, stando a quanto avrebbe dichiarato la vittima, si sarebbe trattato dell'epilogo di un litigio nato per futili motivi tra giovanissimi che si trovavano in piazza. A seguito del ferimento il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un'ulteriore intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l'area interessata.

Il 14enne, incensurato, è arrivato nella notte al Pronto Soccorso con ferite da arma da taglio a una gamba. Escluso il pericolo di vita, le coltellate non erano profonde e non hanno leso organi vitali; per lui una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni. In ospedale sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per l'avvio delle indagini, è stata acquisita la testimonianza del ragazzino e sono partiti gli accertamenti sul luogo del ferimento, compresa l'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Nel giro di poche ore i poliziotti hanno individuato il presunto responsabile: si tratta di un giovanissimo della zona, anche lui minorenne, accusato di avere sferrato i fendenti; il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una lite i cui motivi sono ancora in fase di accertamento.

Il Prefetto di Napoli, nel ringraziare "l'Esercito e la Polizia di Stato che sono tempestivamente intervenuti evitando che la situazione potesse ancora degenerare", ha riferito che "l'argomento costituirà oggetto del prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".