Lite tra donne in via Ferraris: 34enne ferita con 3 coltellate, prognosi riservata

A cura di Nico Falco

foto di repertorio

Avrebbe litigato nei pressi della stazione centrale di Napoli con una donna che, durante la discussione, avrebbe sferrato tre coltellate, colpendola alla coscia destra, all'avambraccio e alla spalla. È quello che ha raccontato una 33enne incensurata di Ponticelli, Napoli Est, ricoverata nella notte all' "Ospedale del Mare" e ricoverata in prognosi riservata; sull'accaduto indagano i carabinieri.

Il ferimento sarebbe avvenuto lungo via Galileo Ferraris intorno all'una della notte appena trascorsa, durante una lite scoppiata per motivi di viabilità. In ospedale, a seguito della segnalazione, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. La dinamica resta al momento da chiarire, la versione fornita dalla 33enne resta al vaglio degli investigatori. I medici hanno disposto il ricovero e la prognosi non è stata ancora sciolta ma è stato escluso il pericolo di vita.