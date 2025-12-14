Lite per l’affidamento della figlia, 19enne investe i suoceri all’uscita dai carabinieri

Una lite tra ex su chi avrebbe dovuto tenere la bambina per le feste di Natale è sfociata nell’investimento dei genitori di lei da parte del padre della piccola.

Immagine di repertorio

Prima la lite tra ex per l'affidamento della figlia, poi la denuncia ai carabinieri ed infine i suoceri investiti all'uscita della caserma. Una vicenda incredibile quella avvenuta a Melito di Napoli, nell'hinterland partenopeo. Il 19enne responsabile è stato arrestato e si trova ora in carcere, in attesa di comparire davanti ai giudici e dovrà ora rispondere di tentato omicidio.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando il 19enne ha una violenta discussione con la ex compagna: i due non riescono infatti ad "accordarsi" su chi dovrà tenere la bambina per le festività di Natale, con entrambi che ne rivendicano il diritto. La lite è forte, al punto che i suoceri del 19enne, ovvero i genitori di lei, intervengono per provare a mediare. Lui però non la prende benissimo e dopo avergli intimato di restarne fuori, li minaccia anche di morte.

I genitori della ragazza, spaventati, vanno in caserma a denunciarlo. Lui però, forse intuendo le loro intenzioni, scende di casa e li segue, pedinandoli fino alla caserma di Melito di Napoli, aspettando che i due escano. Formalizzata la denuncia, i due escono e poco dopo il giovane, appostato nei pressi, parte a tutto spiano con l'automobile, travolgendoli. I suoceri vengono sbalzati in aria, per poi finire sull'asfalto, lui invece fugge. I militari dell'Arma li soccorrono, assieme ad alcuni passanti: portati in ospedale, fortunatamente hanno riportato ferite non gravi e non sono in pericolo di vita. Intanto, i carabinieri rintracciano l'investitore: il 19enne si trova nella sua abitazione a Giugliano in Campania, dove viene arrestato per tentato omicidio e portato in carcere, in attesa di giudizio.