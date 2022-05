Lite per la viabilità su via Petrarca, 41enne accoltellato finisce in ospedale Una lite per la viabilità, poi le coltellate: un 41enne di Arzano ferito su via Petrarca, a Napoli. Portato in ospedale, se la caverà con 8 giorni di prognosi.

Una banale lite per la viabilità sfociata in coltellate, con un 41enne finito in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi. Ancora un episodio di violenza a Napoli, stavolta sulla collina di Posillipo, lungo la centralissima via Petrarca. Motivo della contesa sarebbe stato un litigio tra due uomini, uno dei quali a bordo di uno scooter, per banali motivi di viabilità. Il 41enne ferito è stato poi portato in ambulanza al Pronto Soccorso per le cure del caso, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

La lite su via Petrarca

Secondo quanto ricostruito ancora sommariamente dalle forze dell'ordine, che indagano in tutte le direzioni, il tutto sarebbe avvenuto attorno all'una di questa notte su via Posillipo. Il 41enne, che dai controlli dei carabinieri è risultato essere un incensurato originario di Arzano, nell'hinterland di Napoli, si sarebbe trovato a piedi sulla centralissima via che attraversa la collina posillipina, quando avrebbe avuto un diverbio per motivi di viabilità con un uomo a bordo di uno scooter. Durante la discussione, quest'ultimo avrebbe estratto un coltello ferendolo prima di scappare.

Le ferite riportate

Il 41enne arzanese è stato poi soccorso dal personale sanitario giunto con un'ambulanza, e portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Posillipo. Non è in pericolo di vita: la prognosi è quella di "ferite da arma bianca a emitorace, dorso e spalla destri", con "trauma contusivo mano destra e ferita escoriata avambraccio sinistro". Il 41enne se la caverà dunque con otto giorni di prognosi, mentre i carabinieri continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e trovare il responsabile.