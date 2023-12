Lite nel centro scommesse, 19enne fa da paciere e viene accoltellato a Massa di Somma (Napoli) Un ragazzo è stato ferito a una mano con un fendente, sarebbe avvenuto in un centro scommesse di Massa di Somma durante un litigio; indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sarebbe intervenuto per sedare una lite scoppiata tra suoi coetanei in un centro scommesse del Napoletano ma uno di questi avrebbe improvvisamente tirato fuori un coltello e lo avrebbe colpito alla mano. Ricostruzione, su cui sono in corso accertamenti, di quanto accaduto a un 19enne, arrivato al Pronto Soccorso della clinica Villa Betania di Ponticelli per un fendente a una mano; il ragazzo non è in gravi condizioni, è stato dimesso dopo le medicazioni del caso con prognosi di otto giorni salvo complicazioni.

Il ferimento, ha raccontato il giovane, sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, 30 novembre, in un'attività di Massa di Somma, in provincia di Napoli, dove si trovava insieme ad alcuni conoscenti. Per motivi non ancora del tutto chiari sarebbe scoppiato un litigio tra i presenti, presto degenerato il lite. Il ragazzo, non direttamente coinvolto e fino a quel momento in disparte, si sarebbe intromesso per cercare di riportare la calma ma nel parapiglia sarebbe rimasto ferito, non è chiaro se intenzionalmente o meno.

Al Pronto Soccorso sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, che hanno acquisito il racconto del 19enne e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e identificare gli altri giovani coinvolti nella lite e nel successivo ferimento; si vaglia la possibilità che ulteriori elementi possano arrivare dall'analisi della videosorveglianza.