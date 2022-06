Lite in casa con il ladro, è gravissima la 76enne di Somma Vesuviana: lotta per la vita L’anziana aveva scoperto il ladro nel suo appartamento di notte, ma è rimasta ferita nella colluttazione. L’uomo è stato arrestato.

A cura di Pierluigi Frattasi

È ancora grave in terapia intensiva la donna di 76 anni coinvolta in una lite con un ladro che aveva scoperto in casa a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L'anziana signora era da sola nella sua abitazione, quando si è allarmata, probabilmente per degli strani rumori attorno alle 4 di notte, tra venerdì e sabato. Si è alzata ed ha scoperto l'intruso che si era intrufolato nel suo appartamento. Ne è nata una colluttazione. La donna è riuscita a mettere in fuga il ladro che non è riuscito a rubare niente. Ma nella lite ha sbattuto la testa. Dopo aver chiesto aiuto, è stata subito soccorsa dall'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'Ospedale di Nola, da qui è stata poi trasferita all'Ospedale del Mare di Napoli, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute – per un ematoma subdurale cranico – dove è tuttora ricoverata in condizioni gravissime in Terapia intensiva.

L'aggressore identificato dalle telecamere: è un 36enne

La fuga del ladro però è durata poco. L'aggressore è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Individuato e identificato dai carabinieri che l'hanno arrestato nella giornata di ieri. Si tratta di un 36enne. È accusato di tentata rapina, lesioni gravissime e resistenza. L'uomo è stato ritrovato in una strada poco distante dal luogo dove viveva la 76enne. È stato subito bloccato dai militari dell'arma. Quando i carabinieri l'hanno raggiunto non si è arreso, ma ha cercato di difendersi con morsi e pugni, danneggiando anche l'auto di servizio. Attualmente si trova nel carcere di Poggioreale, a Napoli, in attesa dell'udienza di convalida.