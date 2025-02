video suggerito

Lite in casa ai Quartieri Spagnoli, due feriti accoltellati: gravi 30enne e 64enne Lite in casa a Vico Politi ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Due feriti a coltellate. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lite in casa ai Quartieri Spagnoli questa notte. Due persone sono rimaste gravemente ferite. Si tratta di un 64enne e di un 30enne, italiani e incensurati, entrambi con lacerazioni all'addome dovute probabilmente a delle coltellate. I due sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e trasportati in codice rosso all'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove sono attualmente ancora ricoverati. Per uno dei due è in corso un delicato intervento chirurgico. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto questa notte, martedì 18 febbraio, attorno all'una. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi del caso. Indagini affidate all'Ufficio Prevenzione Generale e al commissariato Dante della Polizia di Stato.

Lite in un appartamento a vico Politi a Napoli

Da una prima ricostruzione, sembra che le due persone siano rimaste coinvolte in una lite in un appartamento di Vico Politi, una traversa di via Girardi, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Stanotte sono stati trasportati dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini. Qui sono arrivati poco dopo i poliziotti che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Le due vittime sono due italiani, senza precedenti, uno del '61 e l'altro del '95, entrambi arrivati in ospedale con ferite da lacerazioni provocate probabilmente da coltelli. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercati anche eventuali video delle telecamere di videosorveglianza della zona.