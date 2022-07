Lite con la vicina: cerca di prenderle a sassate il cane, ma ferisce la figlia 17enne Una lite tra donne sfocia in una sassaiola contro il cucciolo di cane di una delle due: ma viene colpita per errore la figlia di 17 anni di quest’ultima.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Voleva colpire il cucciolo di cane della vicina durante una lite, ma ha finito per colpirne la figlia 17enne. Una vicenda surreale quella accaduta a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La ragazzina, portata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, se la caverà con una prognosi di cinque giorni, dopo essere stata colpita ad una gamba dai sassi. I genitori hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine.

A raccontare la vicenda la madre della ragazzina, vero "bersaglio" dell'ira della vicina. La donna ha raccontato il tutto in una intervista rilasciata a Telenuova. Tutto è accaduto l'altra mattina su via Fucilari, nel cuore della cittadina nocerina. "La mia vicina ha iniziato ad inveire contro di me come al solito", ha raccontato la donna in televisione, "abbiamo avuto una discussione piuttosto accesa. Poi quando tutto sembrava placato, ha iniziato a lanciare dei sassi contro il cane". A quel punto però è intervenuta la figlia della donna, che ha provato a fare da scudo per il cucciolo: ed è allora che i sassi hanno raggiunto lei, ferendola a una gamba. Solo allora la furia della vicina di casa sembra essersi placata.

Forze dell'ordine che hanno verbalizzato nelle scorse ore la denuncia dei genitori della piccola: probabile che ora toccherà alla vicina provare a "giustificarsi" una volta chiamata a raccontare la sua versione dei fatti. Tuttavia, resta la gravità di una sassaiola contro un cane, per di più cucciolo e indifesa, e l'aver colpito nel tentativo una ragazzina di 17 anni ad una gamba: l'esito sarebbe infatti potuto essere ben peggiore se la ragazzina fosse stata colpita con agli arti inferiori ma in altri punti del corpo.