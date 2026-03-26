Liste d’attesa in Campania, “233 giorni per una colonscopia, abbiamo fatto una diffida”

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Ben 233 giorni di attesa per una colonscopia. Questo il tempo della lista di attesa in Campania che si è visto notificare un cittadino del Napoletano. La prima data utile per il controllo, utile anche a diagnosticare il tumore al colon fondamentale per la prevenzione se fatto in tempo, gli è stata fissata a gennaio 2027. "Il cittadino – racconta Giuseppe Ferruzzi, dell'associazione Abaco – doveva fare un esame di controllo perché 4 anni fa aveva avuto un polipetto che gli è stato poi rimosso. Ma gli hanno fissato la colonsopia tra 10 mesi. Abbiamo presentato una diffida come associazione, perché non è possibile aspettare questi tempi biblici. È indegno di un paese civile. Non è l'unico caso, purtroppo. Un altro paziente ha avuto fissata la colonscopia dopo 9 mesi".

La protesta dei cittadini all'Asl

L'associazione Abaco questa mattina ha fatto un presidio davanti al Distretto ASL Napoli Sud di Torre del Greco per protestare contro le liste d'attesa nella Sanità troppo lunghe in Campania. "Abbiamo avuto la possibilità di incontrare tante cittadine e cittadini – prosegue Ferruzzi – e ascoltare le loro vicissitudini rispetto le lunghe liste d’attesa nella sanità della Regione Campania. Storie che sembrano ripetere quello che abbiamo sentito fino ad oggi: visite e attese che vanno dai 6 mesi ad un anno e più. Molte persone, purtroppo, non conoscono i propri diritti sanitari. Nella ricetta medica il medico indica il tempo massimo di attesa per la visita o l'esame. La lettera "U" indica una attesa massima di 72 ore, "B" 10 giorni, "D" 30 giorni per le visite e 60 giorni per gli esami, "P" 120 giorni. Se il Cup dà appuntamento oltre la durata massima prevista, si può chiedere di rispettare, invece, i termini indicati. Curarsi si può se si conoscono i diritti e si fanno rispettare".

"Per dare supporto a chi sta affrontando questi disagi nel territorio vesuviano – conclude Abaco – da oggi a Torre del Greco sarà attivo uno sportello Abaco per fornire assistenza gratuita per la prenotazione e per far rispettare i tempi previsti delle visite e degli esami diagnostici. Lo sportello sarà attivo alla Casa del Popolo “Pezzentelle Rosse” di Torre del Greco, sito al 2º Vico Abolitomonte 9".