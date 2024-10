L’isola ecologica a Qualiano non ha i permessi per lo scarico dei liquami: denunciato funzionario comunale

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

L'isola ecologica della città non era in regola. Questa la scoperta effettuata dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli, che ha portato alla denuncia di due persone e al sequestro dell'intera area. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli, unitamente al personale dell'Asl Napoli 2 Nord, hanno effettuati controlli ambientali nell'isola ecologica di Qualiano, che sorge sulla Circumvallazione Esterna.

I controlli dei militari dell'Arma hanno permesso di accertare che l'area, complessivamente di circa 10mila metri quadrati, fosse sprovvista delle autorizzazioni per lo scarico dei liquami nelle fogne. Pertanto, i carabinieri hanno provveduto a denunciare alla competente Autorità Giudiziaria il responsabile del V Settore del Comune e il legale rappresentante della società incaricata della raccolta rifiuti in città.

Al termine delle operazioni, l'intera area è stata posta sotto sequestro. Il buon senso, però, ha fatto sì che i mezzi possano essere ancora utilizzati per consentire il regolare svolgimento delle attività dell'isola ecologica, in favore della cittadinanza.

Il sindaco: "La vicenda non influirà sulla raccolta rifiuti"

In seguito all'operazione dei carabinieri, il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, è intervenuto sulla vicenda, diramando sui social un avviso alla cittadinanza. Il sindaco ha scritto: A seguito di un controllo condotto dall’ARPAC e di una missiva da parte del nostro Funzionario Comunale all’Ambiente, due piazzole all’interno dell’isola, utilizzate per il trasbordo dei rifiuti, sono state momentaneamente sottoposte a sequestro preventivo".

Il primo cittadino di Qualiano prosegue: "Voglio rassicurarvi che questo provvedimento non influirà sulla raccolta rifiuti, che continuerà come sempre, senza alcun disagio per i cittadini. Siamo già operativi e al lavoro per risolvere con rapidità e precisione le problematiche sollevate, garantendo la piena conformità ai requisiti ambientali. Il nostro obiettivo è assicurare che l’isola ecologica continui a funzionare al meglio, nel pieno rispetto delle normative vigenti, mantenendo l’attenzione che da sempre riserviamo all’ambiente e alla salute pubblica".