L’isola di Punta Pennata a Bacoli è in vendita: all’asta l’angolo di paradiso tra mito di Ulisse e storia romana L’isola, che sorge di fronte alla suggestiva spiaggia dello Schiacchetiello, è in vendita su Sotheby’s, una delle più note case d’asta. Il Comune di Bacoli vorrebbe acquistarla per renderla pubblica e fruibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Per chi abita e frequenta i Campi Flegrei, l'isola di Punta Pennata, a Bacoli, è sicuramente una delle località più suggestive: è il lembo di terra che si erge di fronte alla spiaggia dello Schiaccetiello, tra le più frequentate e note dell'intero litorale a Nord di Napoli. Ha suscitato dunque abbastanza clamore la notizia che l'isola sia stata messa in vendita: è infatti possibile trovarla nel catalogo di Sotheby's, una delle più note case d'asta al mondo, che sul proprio sito descrive così Punta Pennata:

L'isola di Punta Pennata, immersa nelle acque cristalline di Bacoli, rappresenta una gemma storica e naturale. Un tempo connessa alla terraferma, ha assunto il suo attuale status di isola nel 1966 a seguito di una poderosa mareggiata. Circondata da una lussureggiante vegetazione mediterranea e da reperti romani, offre un rifugio affascinante e unico nel suo genere. Al suo centro, una villa allo stato grezzo, completa di una spaziosa dépendance, si pone quale opportunità ideale per essere trasformata in un raffinata proprietà. Con una vista mozzafiato e la pittoresca presenza del vicino Schiacchetiello, Punta Pennata si configura come un'opportunità unica ed esclusiva per un investimento di prestigio

Il Comune di Bacoli vuole acquistare Punta Pennata per renderla pubblica

Tra gli acquirenti a cui l'isola di Punta Pennata fa gola c'è sicuramente il Comune di Bacoli, in cui il lembo di terra sorge. Il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, sui social ha commentato: "È un pezzo della nostra storia. Faremo di tutto per consegnarlo al popolo di Bacoli. Ed all’Italia tutta. Vogliamo che l’Isolotto di Pennata diventi patrimonio pubblico. Una riserva naturale, circondata dal mare: da vivere tutelando la flora e la fauna". Il primo cittadino prosegue: "Vogliamo che l’Isolotto sia di tutti. Evitando potenziali speculazioni. È il luogo del cuore, di tantissimi. Da sempre. È un pezzo della nostra storia paesaggistica, naturalistica, archeologica, antropologica. Faremo di tutto per riconsegnarla a tutti noi, tutti voi".

L'isola di Punta Pennata, tra mito e storia

Un tempo penisola, attaccata quindi alla Baia dello Schiacchetiello, Punta Pennata rientrava, in epoca romana, nell'area del grande Porto di Miseno, che ospitava la prima flotta imperiale, la Classis Praetoria Misenensis. Un luogo strategico per i romani, ricco di storia, che strizza l'occhio, però, anche alla mitologia greca: secondo la tradizione, infatti, a Punta Pennata sarebbe approdato anche Ulisse, affascinato dalle bellezze dei Campi Flegrei. Non molto distante, inoltre, sorge anche il Lago d'Averno, considerato luogo d'accesso agli Inferi: da qui, nell'Odissea, Ulisse discende all'inferno per conoscere il suo futuro dall'indovino Tiresia.