L'ironia dei fidanzati al concerto di Ultimo: "A me non piace, sono qui per lei" Ultimo ha fatto il pieno di supporter nei due concerti allo stadio Maradona di Napoli l'8 e 9 giugno. Tra chi ha assistito al concerto, però, non ci sono solo i fan: ci sono anche i fidanzati delle sue ammiratrici, che hanno dato sfogo alla loro ironia, pur supportando le compagne.

A cura di Valerio Papadia

Un concerto è un momento ideale da condividere, anche in gruppo con gli amici, certo, ma soprattutto in coppia con il o la partner. Lo sanno bene i fan di Ultimo, o sarebbe meglio dire che lo sanno bene i fidanzati delle fan di Ultimo, che nell'assistere al concerto del cantautore romano a Napoli – due date allo stadio Maradona appena lasciate alle spalle, l'8 e il 9 giugno – hanno dato sfoggio a tutta la lori ironia; pur supportando le proprie fidanzate, infatti, non hanno perso l'occasione per rimarcare che loro si trovavano lì, appunto, in qualità di accompagnatori.

Più di una immagine, scattata proprio al Maradona tra sabato e domenica, e poi pubblicata sui social network, ritrae infatti alcuni ragazzi che indossano magliette ironiche e alquanto esplicative circa la loro presenza al concerto di Ultimo. Molto romantico il primo messaggio, stampato su una maglietta bianca: "Non amo Ultimo, ma amo vederla felice" è la dichiarazione d'amore di un ragazzo alla sua dolce metà. Decisamente più colorita la frase che, in dialetto, un altro ragazzo si è fatto stampare sulla maglia: "Non amo Ultimo, ma la mia fidanzata m'abboff ‘e p**l" a rimarcare, con ironia, come sia stato in qualche modo costretto a partecipare al concerto.

A proposito di romanticismo e momento ideale da condividere con il o la partner, proprio durante il concerto di Ultimo allo stadio Maradona, quello andato in scena sabato 8 giugno. A metà dell'esibizione, il cantautore romano ha notato una certa fibrillazione tra il pubblico e si è subito reso conto di cosa stesse accadendo: era in corso una proposta di matrimonio. Ultimo ha allora invitato i due innamorati a salire sul palco, dove lui ha potuto completare la proposta a lei davanti alla folla, in visibilio.