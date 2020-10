in foto: Immagine di repertorio

Un giovane di 30 anni è morto, accoltellato dal fratello nel corso di una lite: è accaduto a Lioni, nella provincia di Avellino. Stando a quanto si apprende, nell'abitazione nella quale i due fratelli vivono insieme ai genitori, in Contrada Procisa Vecchia, tra i due è scaturita una lite per futili motivi. I due fratelli hanno così dato vita a una colluttazione, nel corso della quale il 30enne sarebbe stato colpito da un fendente all'arteria femorale, che non gli ha lasciato scampo: soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e le motivazioni dietro alla lite che hanno portato alla morte del 30enne.

Lo scorso aprile, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, un uomo di 53 anni, Filippo Lucignano, ha ucciso a coltellate il fratello, Rosario, 44 anni, nel corso di una lite. Nell'abitazione dei due, in via Catullo, al Rione Toiano, complesso di edilizia popolare della città flegrea, sarebbe cominciata una lite tra i due fratelli, al culmine della quale Filippo ha brandito un coltello da cucina, ferendo a morte Rosario. Per il 44enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, mentre il 53enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato e portato nel carcere napoletano di Poggioreale. Anche in questo caso, la lite tra i due fratelli sfociata in omicidio è scaturita da futili motivi.