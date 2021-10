Trasporto pubblico a Napoli

Linea 1 metro, tra treni stracolmi e attese interminabili: l’inferno dei pendolari napoletani La situazione sui mezzi di trasporto partenopei è ormai ingestibile. Le immagini che arrivano dalla Linea 1 della metropolitana testimoniano ancora una volta l’inferno a cui sono sottoposti quotidianamente i napoletani che decidono di spostarsi con i mezzi pubblici, con treni stracolmi e attese interminabili.

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora immagini di caos dalla metropolitana di Napoli, con treni stracolmi ed una situazione ormai ingestibile per i cittadini che decidono di spostarsi con i mezzi pubblici. Questa volta le immagini arrivano dalla Linea 1 della metropolitana partenopea e più precisamente dalla fermata Vanvitelli, collocata nell'omonima piazza del quartiere Vomero.

Scattate alle 13.40 di oggi, 12 ottobre, da Girolamo Ascione e postate sul gruppo Facebook "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli Lucio Mauro", le fotografie testimoniano l'inferno a cui sono quotidianamente sottoposti i napoletani che, per scelta o per necessità, decidono di non spostarsi con mezzi privati, ma di utilizzare la metropolitana, la cui linea 1 è conosciuta in tutto il mondo per la bellezza delle sue fermate.

Disagi e attese interminabili sulla Linea 1

Con il rientro in presenza di studenti e universitari, oltre che di molti lavoratori, tra cui i dipendenti pubblici, anche grazie alla flessione della curva dei contagi, i problemi legati al trasporto pubblico si trasformano in una vera e propria emergenza. Sì, perché oltre al mancato distanziamento, necessario in un periodo di emergenza sanitaria, i cittadini napoletani sono costretti ad aspettare tempi interminabili prima di poter prendere la metro.

«Ho dovuto aspettare 20 minuti prima che il treno arrivasse a Vanvitelli – ha spiegato Girolamo – quindi anche se era pieno, ho dovuto prenderlo per forza». Girolamo ha spiegato che da Vanvitelli a Piscinola, sua fermata di destinazione, la situazione è rimasta invariata per tutto il tempo di percorrenza. Una situazione che si è aggravata nel pomeriggio, quando è arrivato l'avviso del blocco della circolazione, per l'ennesimo guasto tecnico, sull'intera tratta della Linea 1. Avviso arrivato in un orario di punta, quando molti lavoratori fanno rientro a casa dai propri uffici.

I nuovi treni arriveranno solo nel 2022

La soluzione a questi disagi sembra essere, però, lontana. I 20 treni prenotati dall'amministrazione De Magistris, che dovrebbero servire per potenziare le corse, non entreranno in funzione prima di Natale di quest'anno, o addirittura, del 2022. È la decisione maturata dopo l'incontro a Roma dei tecnici dell'Anm e il Ministero dei Trasporto organizzata per riprendere le prove, dopo l'incendio durante il collaudo del primo treno lo scorso luglio.