Metro Linea 1, i treni nuovi in servizio nel 2022: slittano ancora i collaudi I treni nuovi della metropolitana Linea 1 non saranno in esercizio prima di Natale di quest’anno o del 2022. Questa la nuova scadenza dopo l’incontro, a Roma, dei tecnici dell’Anm e il Ministero dei Trasporti per riprendere le prove sul primo treno, bloccato dopo l’incendio sviluppatosi a luglio.

A cura di Pierluigi Frattasi

I treni nuovi della metropolitana Linea 1 non saranno in esercizio prima di Natale di quest'anno o del 2022. Questa la nuova scadenza dopo l'incontro a Roma, dei tecnici dell'Anm e il Ministero dei Trasporti per riprendere le prove sul primo treno, bloccato dopo l'incendio sviluppatosi a luglio durante il viaggio di collaudo con a bordo gli ispettori ministeriali. La riunione di oggi non è stata risolutiva e probabilmente il ministero chiederà ad Anm una ulteriore documentazione integrativa.

Il primo treno nuovo comprato dall'amministrazione De Magistris, dei 20 prenotati, era stato consegnato a inizio marzo dello scorso anno dalla Caf di Bilbao, la società spagnola che li sta costruendo. I treni sono poi trasportati via nave in Italia, dove vengono riassemblati e custoditi presso il deposito di Piscinola. Le procedure di collaudo però hanno subito una battuta d'arresto dopo l'incidente di luglio. Ai funzionari della Divisione 5 Sistemi di trasporto rapido di massa, oggi, i tecnici dell'Anm hanno illustrato le modifiche apportate dopo l'incendio avvenuto il 13 luglio durante il collaudo del primo treno.

Adesso si attende la risposta del Ministero ed è possibile che sia richiesta una integrazione documentale. Se la documentazione presentata dall'azienda della mobilità di Napoli dovesse essere ritenuta sufficiente, il pre-esercizio del primo treno potrebbe iniziare anche subito. Il convoglio deve macinare a vuoto circa 5mila chilometri prima di entrare in servizio. Si tratta quindi di un collaudo di circa un mese. Il primo treno, quindi, non sarà disponibile per l'esercizio pubblico prima della metà di dicembre o per l'inizio dell'anno prossimo.