Ancora problemi per gli utenti della Linea 1 della metropolitana di Napoli: un principio d'incendio ha interessato la stazione Dante, nel cuore della città, che è stata temporaneamente chiusa. Lo ha comunicato l'Anm, azienda che gestisce la Linea 1 della metropolitana cittadina, attraverso i propri canali social: "Causa principio d'incendio, la stazione di piazza Dante è temporaneamente chiusa". Circa venti minuti più tardi, però, forse per non allarmare l'utenza, l'azienda ha modificato il post, mantenendosi generica: "Stazione Dante: per problemi tecnici, resta temporaneamente chiusa al pubblico. Si invita la gentile clientela a servirsi delle fermate di Museo e Toledo". Tanti gli utenti infastiditi dal disservizio, ma anche qualcuno che si è lasciato andare a una certa ironia, associando il principio d'incendio alla Divina Commedia e all'Inferno di Dante. L'Azienda napoletana mobilità non ha ancora reso noti i tempi di ripristino del servizio.

Disagi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli gli utenti li avevano vissuti anche ieri, lunedì 1 marzo, dal momento che, a partire dalle 8 del mattino e per molte ore a venire, la circolazione ferroviaria è stata limitata alla tratta Dante-Piscinola. Isolata almeno per tutta la prima parte della giornata, dunque, la zona di piazza Garibaldi e della Stazione Centrale, che è stato possibile raggiungere soltanto con i bus. Si è arrivati anche a due ore di ritardo, sempre ieri, per quanto riguarda invece i treni della Linea 2 della metropolitana cittadina. In alcuni casi si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mantenere il distanziamento tra le persone accalcate sulla banchina.