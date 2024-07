video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Linea 1 metro Napoli, agosto senza treni di notte nel weekend: stop al prolungamento fino al 31 Sospesi i prolungamenti della Linea 1 della metro di Napoli del venerdì e sabato: l’annuncio dell’Anm, fino al 31 agosto si tornerà all’orario “tradizionale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad agosto stop al prolungamento delle corse della Linea 1 della metropolitana di Napoli nei venerdì e sabato di agosto. Lo ha annunciato in una nota l'Azienda Napoletana Mobilità, che ha spiegato che "da venerdì 9 a sabato 31 agosto sono sospesi i prolungamenti notturni del venerdì e del sabato" della Linea 1 della metropolitana partenopea.

"Metro Linea 1 effettuerà tutti i giorni l'ultima corsa", spiegano nella nota, "da Piscinola alle ore 22:30 e da Garibaldi alle ore 23:02". Doccia gelata, dunque, per cittadini e turisti, che speravano di poter usufruire anche nel mese di agosto dei prolungamenti nel fine settimana, che finora prevedevano l'ultima corsa da Garibaldi all'01.32 e da Piscinola all'01.20 di notte. Inoltre, dal 27 luglio al 1 settembre 2024, spiega sempre l'Anm, sono state chiuse le seconde uscite Montecalvario (stazione Toledo), via dell'Erba (stazione Montedonzelli) e via G. Santacroce (stazione Salvator Rosa).

Il tweet dell'Anm in cui annuncia la "novità" di agosto