Ligabue fa il turista prima del concerto a Caserta: visita agli Scavi di Pompei

Qualche giorno per ambientarsi, fare le prove affinché tutto sia perfetto e, perché no, concedersi anche qualche ora da normale turista. Questo, in sostanza, il riassunto del tempo che Luciano Ligabue sta trascorrendo in Campania, in vista del grande concerto alla Reggia di Caserta previsto per sabato 6 settembre. E così, tra un soundcheck e l'altro, il cantautore emiliano ne sta approfittando per ammirare le bellezze offerte dal territorio. Come oggi, ad esempio: Ligabue ha fatto visita agli Scavi di Pompei, come testimoniano le foto pubblicate questa mattina dai canali social del Parco Archeologico.

"Luciano Ligabue, questa mattina con i ragazzi di Parvula Domus, la fattoria culturale e sociale del Parco archeologico di Pompei. Perché ‘sono sempre i sogni a dare forma al mondo'" si legge come didascalia delle foto, così come sulla tote bag che è stata regalata al cantautore. La presenza di Ligabue in Campania non è passata inosservata negli ultimi giorni. Tra gli impegni legati al grande evento di sabato, Ligabue si è concesso, come nel caso di questa mattina, anche qualche svago: l'artista di Correggio è stato infatti avvistato spesso a Caserta.

Il concerto alla Reggia di Caserta

Gli avvistamenti di Ligabue in giro sul territorio, tra ristoranti e attività culturali, ha fatto aumentare ancor più la trepidazione dei fan in vista del concerto di sabato 6 settembre nella splendida e suggestiva cornice della Reggia di Caserta. "Sapete tutti di che tipo di bellezza stiamo parlando, quindi io personalmente sono solo felice dell'idea di poter fare anche questa cosa. Esattamente con gli stessi crismi del Campovolo originale, in così tanta bellezza. Sono felice" furono le parole del cantautore emiliano all'annuncio dell'evento.