Liceo Genovesi occupato per la Palestina, dal Consiglio d’Istituto nessuna sanzione a studenti: tutto rinviato a gennaio

Si insedia il Consiglio d'Istituto (Cdi) del Liceo classico "Antonio Genovesi", ma nella prima seduta tenutasi oggi, lunedì 22 dicembre, non arriva la decisione sulle possibili richieste di risarcimento per i danni alle famiglie dei cinque studenti che hanno occupato la scuola ad ottobre in segno di solidarietà per la Palestina, né su eventuali sanzioni disciplinari. Il dirigente scolastico, infatti, negli scorsi giorni, aveva quantificato danni per circa 5mila euro, mandando il conto alle famiglie di alcuni studenti. Ne erano nate molte polemiche da parte delle famiglie, supportate dal sindacato Usb Scuola Campania, e sulla vicenda era intervenuto anche Giuliano Granato, di Potere al Popolo, in solidarietà agli studenti. Ma l'organo deputato a comminare eventuali sanzioni nell'istituto superiore è il Cdi, che fino ad oggi non si era ancora costituito.

Il Cdi si è insediato oggi. Il dirigente scolastico, a quanto apprende Fanpage.it, ha accennato a quanto è accaduto in questi giorni, ma non essendo un punto all’ordine del giorno della convocazione odierna, il consiglio ha rinviato le decisioni a gennaio. L'odg di oggi, infatti, prevedeva solo l'insediamento del Cdi e la votazione degli organi di garanzia. Il programma è stato rispettato e non è arrivata nessuna sanzione per gli studenti. Intanto, circolano già le petizioni tra i docenti per risolvere la questione in maniera non punitiva. È possibile che il Cdi decisivo possa tenersi nella prima decade di gennaio 2026. Tra gli auspici delle famigli degli studenti quella che si possa trovare una soluzione non repressiva a tutta questa faccenda. Mentre non è escluso che alle spese per i danni subiti dall'istituto possano decidere di contribuire tutte le famiglie della platea scolastica, non solo le cinque inizialmente individuate.