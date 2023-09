Licenze bloccate a Napoli a bar e ristoranti, il primo stop è per Scaturchio a San Gregorio Armeno

Primo stop all'apertura di un bar pasticceria a via San Gregorio Armeno, dopo il vincolo sulle licenze posto dall'amministrazione Manfredi per tutelare il centro storico Unesco e la strada dei pastori dei Decumani. Si tratta della pasticceria "Scaturchio", uno dei marchi della ristorazione più famosi di Napoli. La delibera 246 del 20 luglio scorso, infatti, ha bloccato le autorizzazioni per le nuove inaugurazioni per i prossimi 3 anni: a San Gregorio Armeno possono esserci solo le botteghe artigiane dei presepi. Il punto vendita di Scaturchio era stato inaugurato questa mattina. Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia Locale sono stati nel locale e l'attività ha chiuso le porte di ingresso poco dopo.

Il Comune di Napoli, oggi, ha fermato la prima attività, come ha spiegato Palazzo San Giacomo in una nota. Si tratta dell'apertura di un punto vendita della pasticceria “Scaturchio” di piazza San Domenico Maggiore, uno dei marchi più noti e prestigiosi della città nell'ambito della somministrazione. Fanpage.it ha contattato Scaturchio per una replica ed è in attesa della risposta.

Il Comune di Napoli, intanto, ha inteso applicare rigorosamente la nuova delibera. Nel comunicato del Municipio si legge:

Prima concreta applicazione della nuova disciplina voluta dal sindaco Manfredi a tutela del centro storico Unesco. Gli uffici comunali – in applicazione della norma adottata per la limitazione delle apertura di attività di somministrazione – hanno impedito l’apertura di un'attività di somministrazione in via San Gregorio Armeno. Tale zona, a vocazione storicamente artigianale per la presenza dei presepiai, è particolarmente protetta dalla disciplina del commercio entrata in vigore a fine luglio 2023.

La Scia presentata risulta infatti inefficace poiché non è prevista alcuna norma transitoria per la zona di specifica tutela di San Gregorio Armeno. Qui, il blocco triennale riguarda tutte le attività che non sono direttamente connesse alla produzione o vendita legata alla lavorazione artigianale dei pastori, in modo da preservarne l’autenticità.