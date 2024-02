Libri illustrati negli asili a Napoli per imparare a gestire rabbia e capire i sentimenti L’iniziativa negli asili comunali con la Fondazione De Agostini. Per due anni 50 bambini parteciperanno al progetto di crescita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Libri illustrati negli asili nido e nelle scuole d'infanzia pubbliche di Napoli per imparare a conoscere e gestire temi come l'accoglienza, il cambiamento, la rabbia e la separazione. Si chiama “Il libro come cura” ed è un progetto nato dalla collaborazione tra la Fondazione De Agostini ed il Comune di Napoli che mette al centro il bambino e le sue emozioni. Attraverso una formazione specifica delle educatrici e degli educatori dei nidi e delle scuole d’infanzia e tramite la lettura condivisa di albi illustrati, il progetto si propone di dare voce alle emozioni dei più piccoli e facilitare la relazione con l’adulto.

Due anni per imparare a gestire i sentimenti

Per due anni, nel 2024 e nel 2025, i bimbi tra 0 e 6 anni che frequentano asili e scuole d'infanzia napoletani potranno partecipare al progetto, che vede coinvolti 50 strutture scolastiche e 200 educatrici ed educatori. La Fondazione De Agostini metterà a disposizione dei nidi comunali 325 albi illustrati, accuratamente selezionati da esperti. Si è già partiti con la formazione degli operatori dei nidi attraverso incontri online con formatrici esperte nei processi dell'età evolutiva, per prepararli e sostenerli nell’attività di lettura degli albi illustrati con i bambini e aiutarli nel delicato compito di riconoscimento ed esternazione delle emozioni. Il percorso di formazione –condotto da Claudia Maspero, psicoterapeuta dell’età evolutiva e dalla pedagogista Analia Setton– prevede complessivamente 5 incontri con le educatrici e gli educatori, divisi in gruppi, da gennaio ad aprile 2024.

Per Maura Striano, Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli,

"Siamo felici di collaborare con la Fondazione De Agostini per la realizzazione del progetto all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. La promozione della lettura a partire dalla fascia di età 0/6 anni è uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione in quanto strumento pedagogico efficace sia per il percorso educativo dei bambini che per la relazione genitori – figli”.

Mentre Chiara Boroli, Presidente di Fondazione De Agostini, commenta:

“Siamo orgogliosi che questo progetto sia arrivato a Napoli, una città dove Fondazione De Agostini ha già all’attivo diversi interventi. Questo progetto pensato per i più piccoli ha l’obiettivo di aiutarli a esprimere attraverso il racconto il loro mondo interiore. L'educazione all'affettività è per noi un tema centrale per aiutare bimbi e bimbe a conoscersi e riconoscersi nelle relazioni tra pari e con gli adulti. Desidero ringraziare in particolare l’Assessore Maura Striano e il Comune di Napoli per la sensibilità mostrata verso questo progetto e per la collaborazione che ci vedrà lavorare fianco a fianco per il prossimo biennio”.