Liberato in concerto in Piazza Plebiscito il 16 settembre: l’annuncio a sorpresa del cantante Il rapper napoletano senza volto, attraverso i suoi canali social, ha annunciato a sorpresa un concerto in piazza Plebiscito per il prossimo 16 settembre.

A cura di Valerio Papadia

È arrivata soltanto pochi minuti fa, a sorpresa, la notizia che da tantissimo tempo i fan di Liberato stavano aspettando: il rapper napoletano senza volto e senza nome, la cui identità è avvolta da un alone di mistero, ha annunciato a sorpresa sui suoi canali social un nuovo mini-tour, a distanza di nove mesi dal nuovo album, rilasciato lo scorso 9 maggio, data ormai iconica per l'artista. Tra le date del tour non poteva di certo mancare la sua Napoli: Liberato si esibirà infatti in città il prossimo 16 settembre, in piazza del Plebiscito, nel cuore del capoluogo campano.

Quanto costano i biglietti del nuovo concerto di Liberato a Napoli

Nelle storie sul suo account Instagram, il rapper partenopeo ha postato anche i link per acquistare i biglietti per tutte le 4 date del mini-tour. Ovviamente ci sono anche i biglietti per il concerto in piazza Plebiscito a Napoli, disponibili su Ticketone: il prezzo è di 46 euro.

Un mini-tour in Europa per Liberato

Si sa ancora molto poco sui concerti: con un post sui social, Liberato ha annunciato soltanto le date, che sono 4 in totale. Una sola frase a corredo del post: "Tournamm a' cas", gioco di parole tra tour e "torniamo a casa" in dialetto napoletano, proprio ad anticipare il concerto di Napoli. Le altre date, oltre Napoli, che chiude il tour come detto il 16 settembre, sono nella capitali europee più importanti: Berlino l'11 giugno, Parigi il 15 giugno e poi Londra il 17 giugno.

Liberato si era esibito a Procida l'estate scorsa

L'ultima esibizione live del misterioso rapper risale al luglio del 2022, quando Liberato si è esibito sulla spiaggia della Chiaiolella, a Procida. A Napoli, invece, l'ultima esibizione risale al 9 maggio del 2018, quasi 5 anni fa ormai, con il concerto, ormai di culto, alla Rotonda Diaz, sul Lungomare cittadino, a cui presero parte migliaia di persone, circa 20mila.