Vivere al centro storico di Napoli è sinonimo di terrore: la lettera di un residente

Napoli e il suo centro storico invaso da turisti ma anche da piccole e grandi illegalità d'ogni tipo. Quelle che danneggiano in maniera tangibile e drammatica la vivibilità dei residenti riguardano la microcriminalità predatoria che non risparmia nessuno: chi in centro ci vive e chi viene in città per ammirare le sue bellezze o per studiare.

Una lettera, giunta a Fanpage.it da un residente che chiede di non rivelare la sua identità, traccia chiaramente questa situazione di disagio:

Ormai vivere nel centro antico napoletano è sinonimo di terrore. È da dodici anni che vivo a Napoli, prima per studio poi per lavoro, e nonostante mille situazioni, sia positive che negative, ma quello che sta accadendo in questo periodo ha dell'assurdo.Tra esperienze vissute in prima persona e di amicizie, ormai decennali, l'argomento del giorno è uno ed uno solo : "Ieri sera ho subito una rapina". Racconto qualche episodio per rimarcare la cattiveria e l'incoscienza di queste persone. In prima persona, dopo una cena tra amici mentre tornavamo a casa, nei pressi di San Domenico Maggiore siamo stati avvicinati da due ragazzi, i quali ci hanno avvicinato con l'intento di rubare la borsa, dopo una breve colluttazione mi sono ritrovato a terra e con il cellulare rubato.

Qualche giorno dopo due ragazzi in vico Palladino, adiacenze piazzetta Nilo, hanno scippato una mia amica con tanto di trascinamento a terra, alcuni giorni dopo, mio fratello, mentre tornava a casa con la ragazza e un'amica si è ritrovato con un coltello puntato alla gola nei pressi di piazza Miraglia, stessa sorte toccata ad un'altra amica a piazza Bovio.

Un'altra ragazza è stata spruzzata con lo spray al peperoncino per un telefono. Ultima, nei pressi della Cappella di Sansevero un ragazzo e due ragazze minacciate con una pistola, fortunatamente situazione che si è risolta senza alcun danno. Ce ne sarebbero centinaia di situazioni analoghe, e so che queste cose, purtroppo, succedono in anche in altre città, ma l'elemento preoccupante è la zona in cui avvengono questi brutti episodi, vuole dire che il centro storico ormai è in balia di queste persone e nessuno fa nulla per impedirlo.



Mi appello a voi per fare in modo che queste cose arrivino a tutti, compresi organi giudiziari e corpi di polizia, e onestamente stiamo arrivando all'esasperazione, ho scritto queste righe di getto, come uno sfogo, poi ho pensato che fosse giusto mettere tutti al corrente di quello che si sta vivendo e noi questo vorremmo ricominciare a fare, vivere senza paura.