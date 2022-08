“Ho portato la mia fidanzata a Napoli ma ho avuto vergogna della mia città martoriata” La lettera di un ragazzo, fidanzato con una giovane di Roma e che si è vergognato dello stato della sua città.

Immaginatevi la scena: portate la persona che amate nella vostra città natale – casualmente si tratta di Napoli -. Le avete parlato di Napoli mille volte, dei suoi vicoli, della sua storia, del cibo, delle tante cose belle e delle ombre che la perseguitano. Della musica, dell'arte, degli scorci meravigliosi e dei panorami.

E ora, in un giorno d'agosto, arriva il fatidico momento: i due fidanzati sono all'ombra del Vesuvio ma lui è visibilmente imbarazzato. Motivo? La Napoli che ama e che ha tanto decantato non è quella che si trova sotto gli occhi. Vede una città degradata, piena di spazzatura, con arredo urbano disastrato, senza manutenzione del verde e con tavolini ovunque.

La storia è raccontata sulla pagina Facebook del consigliere regionale dei Francesco Emilio Borrelli. Lui partenopeo, lei di Roma. E la passeggiata non è stata solo in centro ma anche al Vomero, zona che in questo periodo è completamente abbandonata dall'amministrazione guidata da Gaetano Manfredi. Tavolini ovunque, ridono ristoranti, pub e bar, ma non i residenti.

Ecco il testo della lettera. Assomiglia alle tante che arrivano a Fanpage.it.

Sono con la mia ragazza a Napoli da qualche giorno ed è rimasta meravigliata dalle macchine parcheggiate alla rinfusa, gente in moto senza casco (anche con due bambini), mancato rispetto delle strisce e delle precedenze e, stamattina, ho deciso di portarla a fare una passeggiata al Vomero dove ci siamo imbattuti in questo… Via Massimo Stanzione angolo Via Enrico Alvino (Vomero). Lei domani tornerà a Roma impressionata – in senso negativo – da Napoli, mi dispiace solo di non essere riuscito a trasmetterle un po' di amore per questa città bellissima quanto martoriata.

La chiosa di Borrelli è piena di tristezza: «Mi piange il cuore – afferma – quando mi arrivano questi messaggi».