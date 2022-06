Lettera con proiettile al presidente degli edili del Cna della Campania Lettera minatoria per Sabatino Nocerino, imprenditore di Castello di Cisterna. Solidarietà dalle istituzioni. Il sottosegretario Sibilia: “Inaccettabile”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lettera minatoria con proiettile all'indirizzo di Sabatino Nocerino, presidente di Cna Costruzioni della Campania, la sezione degli edili della confederazione dell'artigianato. La missiva intimidatoria è arrivata nella sera di martedì presso l'abitazione dell'imprenditore a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Una normale busta bianca da lettera, con una missiva piena di palesi minacce e altrettante spregevoli calunnie, è stato riposto il bossolo di un proiettile , evidentemente per rendere ancor più evidente il criminale avvertimento. Il Presidente Nocerino giustamente preoccupato dell’accaduto, ma per niente intimorito, ieri mattina si è recato presso la Caserma dei Carabinieri di Cisterna ed ha prodotto formale denuncia contro ignoti.

La solidarietà delle istituzioni

L'episodio avviene in un momento di particolare tensione per gli edili, impegnati in una protesta nazionale per il Superbonus. Ma nessun legame tra i due eventi è stato accertato. Dopo le minacce è partita subito la solidarietà nei confronti di Nocerino da parte della categoria e del mondo delle istituzioni. A partire dal Presidente Oliviero e dal Segretario Geremia di Campania Nord. "Allo stato – scrive il Cna in una nota – non è ancora ben chiaro il movente dell’insano gesto, ma è fuor di dubbio che ogni eventuale sottovalutazione potrebbe risultare inconsulta e irreparabile. Per questo, ha sottolineato ancora Oliviero è necessario mantenere alta l’attenzione e la piena mobilitazione della nostra Organizzazione". Il presidente del CNA ha invitato le forze dell’ordine ad attivare ogni utile azione investigativa per giungere rapidamente alle origini delle ragioni e agli autori materiali delle minacce. Oliviero ha inoltre anticipato che nella Presidenza di CNA Campania Nord, già convocata per domani sera, saranno assunte decisioni ed iniziative tese ad intensificare la solidarietà degli imprenditori campani intorno alla figura del Presidente Nocerino e alla sua opera di rappresentanza.

Il sottosegretario Sibilia: "Vicini alla sua famiglia"

Vicinanza a Nocerino per le minacce subite è stata espressa dal sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia:

