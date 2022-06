“L’estate sarà sempre più lunga per i prossimi 2mila anni”: l’intervista al meteorologo Mazzarella Intervistato da Fanpage.it, il meteorologo Adriano Mazzarella ha parlato della lunga e calda estate 2022, ma anche del caffè napoletano, la cui bontà è collegata alla meteorologia.

A cura di Valerio Papadia

L'estate 2022, come abbiamo potuto vedere già dal suo principio – anzi, il solstizio, che sancisce l'avvio dell'estate vera e propria, è previsto per il 21 giugno – sarà molto calda. A confermarlo, intervistato da Fanpage.it, è anche il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore associato di Climatologia all'Università Federico II di Napoli. Secondo l'esperto, inoltre, a Napoli questa estate, e in generale quelle a venire, non soltanto saranno sempre molto calde, ma saranno anche sempre più lunghe, nel senso che sono destinate a durare di più. "Accanto al processo di rivoluzione della Terra, che dura 365 giorni – spiega Mazzarella – c'è un altro processo che si chiama processione degli equinozi: questo comporta che dal 2000 al 4000 andremo incontro a un progressivo aumento della durata dell'estate di circa 7 ore". Dal 4000 all'8000, ha spiegato ancora il professor Mazzarella, si vedrà per lo stesso procedimento a un aumento dell'inverno.

Mazzarella: "Ecco perché a Napoli il caffè è più buono"

Molto divertente, invece, la teoria del professor Mazzarella sul perché a Napoli il caffè sia migliore che nel resto del mondo: naturalmente, anche questo aspetto è legato alla meteorologia. Secondo Mazzarella, infatti, "a Napoli i baristi sono tutti meteorologi". Il professore spiega: "Quando il vento spira da Sud, come ad esempio lo Scirocco o il Libeccio, il chicco di caffè è più grosso e quindi deve essere macinato meno – spiega Mazzarella -. Quando, al contrario, ci sono venti da Nord, come il Maestrale, il chicco è più sottile e richiede quindi una macinatura più prolungata. Tutto questo il barista napoletano lo sa, per questo il caffè qui è più buono".