L'enoteca non vende solo vino, ma anche cocaina e hashish: arrestato il titolare incensurato Accade a Casoria, nella provincia di Napoli: il titolare, un uomo di 44 anni incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio.

A cura di Valerio Papadia

Un'enoteca particolare quella scoperta dai carabinieri a Casoria, nella provincia di Napoli: oltre ai vini e alle altre bevande alcoliche, infatti, nell'esercizio commerciale si vendeva anche droga; per questo motivo, il titolare, un uomo di 44 anni incensurato, è stato arrestato. I militari dell'Arma hanno ispezionato l'enoteca, che sorge nel centro della cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli, e hanno scoperto che lì dentro, oltre agli alcolici, si vendevano anche due tipologie di sostanze stupefacenti: i carabinieri hanno infatti rinvenuto e sequestrato 42 dosi di cocaina e 14 dosi di hashish.

All'interno del locale, inoltre, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato anche tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio della droga, oltre che un manganello nero. Pertanto, alla fine delle formalità di rito, il 44enne titolare dell'enoteca è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

Un episodio analogo è capitato, qualche giorno fa, nel cuore di Napoli: i carabinieri del Nas si sono recati in un salone di tatuaggi in piazza Nazionale per verificare la regolarità dei documenti e hanno invece scoperto armi e droga; il titolare dell'attività commerciale, un uomo di 45 anni, è stato pertanto arrestato.