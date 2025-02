video suggerito

Armi e droga nel salone di tatuaggi: locale sequestrato nel centro di Napoli I carabinieri del Nas hanno arrestato un 45enne, titolare di un salone di tatuaggi a Napoli: nella sua attività nascondeva cocaina, una pistola e parecchie munizioni.

A cura di Nico Falco

Le autorizzazioni per i tatuaggi erano in regola, nulla da contestare. Ma, mentre i carabinieri controllavano le licenze, si sono accorti di uno strano nervosismo del titolare. Il motivo è stato chiaro dopo la perquisizione: nel salone di tatuaggi del centro di Napoli erano nascosti armi e droga.

La scoperta nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità nell'attività commerciale, che si trova nei paraggi di piazza Nazionale. I militari erano lì per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie, la conformità dei prodotti utilizzati e la regolarità delle autorizzazioni. Durante i controlli sulle licenze il titolare, un 45enne del posto non ritenuto coinvolto in logiche criminali, ha dato palesi segni di nervosismo che hanno spinto i carabinieri a ipotizzare che, in quei locali, ci fosse dell'altro e che l'uomo temesse che venisse scoperto. È scattata quindi la perquisizione personale e dello studio, al cui interno erano stati dedicati alcuni ambienti ad uso abitativo. Sono stati così trovati soldi, armi e droga.

C'erano otto panetti di cocaina, per un peso complessivo di un chilo e trecento grammi circa, e 11 involucri termosaldati per ulteriori 15 grammi dello stesso stupefacente; il materiale per il confezionamento in dosi, tra cui una bilancia di precisione; alcune migliaia di euro in contanti; una pistola di grosso calibro con matricola abrasa e caricatori completi di numerose munizioni. Tutto il materiale è stato sequestrato, il 45enne è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.