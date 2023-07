Legato a un palo sotto il sole, senza acqua né cibo: cagnolino salvato dalla Municipale Un cane è stato abbandonato a Boscoreale, nel Napoletano: legato ad un palo sotto il sole, senza acqua né cibo, è stato salvato dalla Municipale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cane salvato dalla Municipale

Un cagnolino legato ad un palo, sotto il sole cocente, senza cibo né acqua: era stato abbandonato così, in strada, come se nulla fosse. E non ce l'avrebbe fatta se gli agenti della Polizia Municipale di Boscoreale, guidati dal comandante Giovanni Sansone, non lo avessero salvato. Tante le segnalazioni arrivate in pochi minuti al comando: i passanti, alla vista di quel cane legato con una corda sotto il sole ad un palo della segnaletica stradale, ha fatto inferocire tutti, a partire dal sindaco stesso di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, che ha saputo della vicenda poco dopo l'intervento da parte delle forze dell'ordine.

Dopo le segnalazioni ricevute, la Polizia Municipale è arrivata sul posto e ha liberato il povero animale, spostandolo prima in una zona d'ombra e poi provvedendo a rifocillarlo con acqua e cibo. Il cagnolino, fin da subito apparso cordiale e giocherellone, è stato poi accudito per qualche ora dagli agenti, ed è subito iniziata la ricerca di un alloggio per evitare che finisca in un canile. Al momento, è stato affidato ad un'associazione che si occupa proprio di cani abbandonati sul territorio di Boscoreale e dintorni. Ma l'abbandono ha scatenato la rabbia di tantissimi cittadini di Boscoreale. "Atto ingiustificabile e deplorevole", lo ha definito il sindaco Pasquale Di Lauro. Ora però si indaga anche sui responsabili: il cane si trovava legato non distante da un negozio, e non è escluso che eventuali telecamere esterne possano aver ripreso il tutto. Per chi abbandona gli animali, infatti, le pene sono salatissime: si rischiano fino a 18 mesi di carcere e 30mila euro di multa.