Le spoglie del vescovo Silvio Padoin tornano a Pozzuoli a tre anni dal decesso Tornano a Pozzuoli le spoglie di monsignor Silvio Padoin, ex vescovo flegreo deceduto il 31 ottobre 2019 ad 89 anni. La cerimonia lunedì a tre anni dalla morte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano a Pozzuoli i resti mortali di monsignor Silvio Padoin, vescovo di Pozzuoli per 12 anni, morto il 31 ottobre del 2019 all'età di 89 anni. La salma tornerà nella città flegrea a tre anni esatti dal decesso, il 31 ottobre prossimo: grande attesa da parte della comunità di fedeli puteolana, che attendano proprio dal 2019 di dare l'ultimo saluto al suo storico vescovo, finora sepolto nel cimitero di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, la città dove era nato nel 1930 e dove ha riposato in questi tre anni.

La cerimonia il 31 ottobre a tre anni dalla morte

Alle 10 del 31 ottobre la salva arriverà nel piazzale Sedile dei Nobili al Rione Terra di Pozzuoli, per poi essere portato in Processione nella Basilica Cattedrale di San Procolo Martire, dove si terrà la celebrazione della Santa Messa che verrà officiata dal vescovo ausiliare di Pozzuoli e Ischia, monsignor Carlo Villano, e presieduta dal vescovo, monsignor Gennaro Pascarella. Al termine della cerimonia le spoglie di monsignor Silvio Padoin riposeranno definitivamente all'interno dell'edificio ecclesiastico puteolano.

La vita di monsignor Silvio Padoin

Nato nel 1930 a Pieve di Soligo (Treviso), monsignor Silvio Padoin divenne prete nel 1955 per poi essere consacrato vescovo nel maggio 1993 da Papa Giovanni Paolo II. Ha quindi guidato la diocesi flegrea per 12 anni, prima di essere nominato vescovo emerito. Si è spento il 31 ottobre 2019, ad 89 anni, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate nei giorni precedenti: è rimasto quindi nel trevigiano in questi tre anni, nel cimitero locale di Pieve di Soligo, ed ora tornerà, accompagnato dalla Gennaro Tammaro Onoranze Funebri che si è occupato della traslazione della salma, nella "sua" Pozzuoli.