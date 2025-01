video suggerito

Le scippano la borsa nella Galleria Umberto alle 9 di sera, donna cade per terra: è grave La donna, un’anziana di 85 anni, è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. I carabinieri indagano per rintracciare l’autore dello scippo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sfiorata all'interno della Galleria Umberto I di Napoli nella serata di ieri, domenica 12 gennaio: una donna di 85 anni è caduta in terra dopo essere stata vittima di uno scippo; è ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Poco dopo le 21 di ieri sera, i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti alla Galleria Umberto, all'ingresso di via Toledo, nel cuore della città, per la segnalazione di uno scippo: poco prima, un individuo non ancora identificato si era avvicinato all'anziana donna, sottraendole la borsa con all'interno poche decine di euro, il cellulare e i documenti. Strattonata, la donna è caduta per terra: soccorsa dai sanitari del 118, l'anziana è stata trasportata all'ospedale Cardarelli; è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il responsabile dello scippo; i militari dell'Arma hanno acquisito le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza della zona. Il tema della sicurezza all'interno della Galleria Umberto I è da tempo al centro del dibattito cittadino. Proprio per questo, il Comune ha già deliberato l'installazione di cancelli agli ingressi per impedire l'accesso a vandali e teppisti durante le ore serali e notturne.