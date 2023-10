Le scale ricoperte da buste, confezioni e residui di cibo: vergogna alla Galleria Umberto di Napoli La denuncia, con tanto di foto allegata, arriva dal deputato Francesco Emilio Borrelli: “Un’offesa alla città e alla sua storia”.

A cura di Valerio Papadia

Una distesa di rifiuti ricopre le scale che permettono l'accesso alla Galleria Umberto I di Napoli, dal lato di via Verdi, proprio davanti allo storico Salone Margherita: buste di cartone, contenitori di panini e patatine, residui di cibo, quasi tutti, come si evince dall'inconfondibile logo, provenienti dal McDonald's che sorge proprio all'interno della galleria. È questa la denuncia, con tanto di documento fotografico, del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"I marmi sono ricoperti da un tappeto di residui di cibo e di contenitori sporchi provenienti dal McDonald's. Non è certo la prima volta che nella maggior galleria monumentale partenopea va di scena tale spettacolo degradante ma ogni volta la “performance’ aumenta di intensità" come ci sanala un cittadino" scrive Borrelli sui social, a corredo della foto. "Continuare su questa strada è pericoloso e deprimente. Lasciare la galleria in balia di incivili e vandali è un’offesa alla città e alla sua storia. Serve una vigilanza continua, anche, e soprattutto, negli orari notturni".

Il deputato conclude: "Quella del McDonald’s e dei vari fast-food è da tempo un’emergenza alla quale bisogna far fronte cercando accordi e soluzioni condivise tra Asia e le catene, non dimenticando mai però di contrastare e punire l’inciviltà. Più in generale, non si può pensare di offrire ai visitatori questi spettacoli indegni. Vogliamo forse proporre un’esperienza turistica tra degrado ed abbandono? Direi di no eppure lo si sta facendo nonostante le unicità, tra bellezza, cultura e storia, che la nostra città ha da offrire".