Le prime parole di Gaetano Manfredi da sindaco di Napoli: “Non siamo solo pizza e mandolino”

Gaetano Manfredi, ormai sindaco di Napoli in pectore, parla alle ore 20.30 dall'hotel Terminus di Napoli dove ha allestito il suo quartier generale per lo spoglio. Le sue prime parole sono queste:

Napoli ha chiaramente detto vogliamo voltare pagina, noi non siamo solo pizza e mandolino ma siano città di grande competenza e professionalità, non siamo secondi a nessuno nel mondo. Pretendiamo di avere quello che meritiamo perché Napoli non è più una città senza reputazione ma ha una grande affidabilità e grande reputazione.