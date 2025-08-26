Le previsioni meteo su Napoli e Campania: tornano sole e caldo, ma da venerdì pioggia

Ancora incertezza meteorologica nei prossimi giorni su Napoli e Campania, con giornate di sole e caldo che si alterneranno a pioggia e temperature più basse.

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Meteo instabile nei prossimi giorni, gli ultimi di agosto, su Napoli e Campania: si alterneranno infatti giornate di caldo torrido simili a quelle di luglio ad altre letteralmente autunulla, con temperature al ribasso e forti piogge. Questa settimana, l'incertezza è divisa a blocchi: tra mercoledì e giovedì, infatti, ci saranno sole e caldo, come da perfetta media estiva; venerdì e sabato, invece, crollo delle temperature e forti piogge. Domenica nuovo "switch", con il ritorno del caldo. Insomma, il rischio è quello di un mini caos per chi ha atteso la fine di agosto per andare al mare in Campania.

Mercoledì 27 agosto, le temperature saranno di nuovo alte, con punte di 30 gradi lungo le coste. Nuvole quasi assenti in cielo, e clima tipicamente estivo su gran parte della regione. Stessa situazione giovedì 28 agosto, con le temperature anche sopra i 30 gradi lungo le coste, e sole ovunque. Due giorni, insomma, perfetti per andare al mare o in montagna. Venerdì 29 agosto invece brusco cambiamento, con l'arrivo di nuvole e pioggia su gran parte della regione, comprese le coste: piogge sparse un po' ovunque, con rovesci anche intensi. Stessa sorte sabato 30 agosto in tutta la regione, con temperature che scenderanno anche fino ai 25 gradi di valore massimo. Domenica 31 agosto, infine, nuovo cambiamento: temperature verso l'alto e ritorno del sole in tutta la regione. L'incertezza meteorologica, tipica di fine agosto, continuerà anche a settembre, con l'avvicinarsi dell'autunno vero e proprio atteso per lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:19 con l'equinozio d'autunno, ovvero il giorno in cui luce e buio dureranno esattamente le stesse ore. Poi dal giorno successivo il buio inizierà ad avere il sopravvento, fino al solstizio d'inverno.