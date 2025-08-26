napoli
video suggerito
video suggerito

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: tornano sole e caldo, ma da venerdì pioggia

Ancora incertezza meteorologica nei prossimi giorni su Napoli e Campania, con giornate di sole e caldo che si alterneranno a pioggia e temperature più basse.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
La situazione meteo su Napoli e sulla Campania
La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Meteo instabile nei prossimi giorni, gli ultimi di agosto, su Napoli e Campania: si alterneranno infatti giornate di caldo torrido simili a quelle di luglio ad altre letteralmente autunulla, con temperature al ribasso e forti piogge. Questa settimana, l'incertezza è divisa a blocchi: tra mercoledì e giovedì, infatti, ci saranno sole e caldo, come da perfetta media estiva; venerdì e sabato, invece, crollo delle temperature e forti piogge. Domenica nuovo "switch", con il ritorno del caldo. Insomma, il rischio è quello di un mini caos per chi ha atteso la fine di agosto per andare al mare in Campania.

Mercoledì 27 agosto, le temperature saranno di nuovo alte, con punte di 30 gradi lungo le coste. Nuvole quasi assenti in cielo, e clima tipicamente estivo su gran parte della regione. Stessa situazione giovedì 28 agosto, con le temperature anche sopra i 30 gradi lungo le coste, e sole ovunque. Due giorni, insomma, perfetti per andare al mare o in montagna. Venerdì 29 agosto invece brusco cambiamento, con l'arrivo di nuvole e pioggia su gran parte della regione, comprese le coste: piogge sparse un po' ovunque, con rovesci anche intensi. Stessa sorte sabato 30 agosto in tutta la regione, con temperature che scenderanno anche fino ai 25 gradi di valore massimo. Domenica 31 agosto, infine, nuovo cambiamento: temperature verso l'alto e ritorno del sole in tutta la regione. L'incertezza meteorologica, tipica di fine agosto, continuerà anche a settembre, con l'avvicinarsi dell'autunno vero e proprio atteso per lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20:19 con l'equinozio d'autunno, ovvero il giorno in cui luce e buio dureranno esattamente le stesse ore. Poi dal giorno successivo il buio inizierà ad avere il sopravvento, fino al solstizio d'inverno.

Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'omicidio di Tina Sgarbini, la fuga, il tentato suicidio da un ponte: resta in carcere l'ex
Il 36enne ha confessato. Disposta la custodia cautelare in carcere a Fuorni
La donna morta per "asfissia meccanica esterna"
Il biglietto del compagno: "Ho fatto una cavolata". L'uomo sottoposto a fermo
Chi era la 47enne trovata morta in casa a Montecorvino Rovella (Salerno)
Christian Persico rintracciato in serata. Il padre di lei: "L'aveva cacciato di casa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views