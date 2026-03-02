Le previsioni meteo su Napoli e Campania, temperature in aumento in tutta la regione

Il meteo su Napoli e la Campania

Temperature in aumento su tutta la Campania nei prossimi giorni, ma cielo costantemente nuvoloso seppur senza pioggia. Questo, in estrema sintesi, il quadro meteorologico in atto sulla regione in questa settimana. Im particolare, le temperature saranno vicine ai venti gradi nelle ore più caldi, in particolare lungo le zone costiere della regione. Anche la sera non ci saranno particolari abbassamenti di temperatura: il risultato è che se da una parte, dunque, si potrà per un po' vestirsi in maniera più leggera, dall'altro il rischio di accumulo di polveri sottili nell'aria sarà maggiore rispetto ai giorni scorsi.

Una tregua meteo, tuttavia, dalla pioggia. Almeno per questa settimana, che inizia ad avvicinare la primavera astronomica: l'equinozio infatti è previsto per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 15:46 ora italiana. Pochi giorni dopo scatterà invece l'ora legale, che porterà le lancette avanti di un'ora: il risultato è che le giornate inizieranno ad allungarsi in maniera ancor più velocemente. Ma il meteo, invece, per ora non subirà drastiche modifiche. Questa settimana, come detto, a parte il cielo nuvoloso e le temperature in aumento, ci sarà una certa stabilità. Diverso il discorso relativo alla prossima settimana, quando invece dovrebbe affacciarsi una nuova perturbazione che porterà ad instabilità e nuovo rischio per piogge improvvise in diverse zone della Campania. Ma bisognerà attendere i nuovi quadri meteorologici per avere un prospetto più preciso: per ora basterà saper che la settimana corrente sarà caratterizzata da una discreta stabilità, con un lieve rialzo delle temperature.